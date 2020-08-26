7 geyik mahkeme kararıyla kurtarıldı

Kastamonu'da geyik avı için açılan ihalede "yürütmeyi durdurma" kararı alındı. Daha önce 2 kızıl geyiğin vurulması için açılan ihaleyi durduran Bursalı avukat Soydaş Fırat, bu kez 7 geyiğin imdadına yetişti. Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, kızıl geyiğin avlanması için ihale açtı. İhaleden haber alan avukat Fırat, "Bu bir vahşet" diyerek hemen harekete geçti. Her canlının yaşaması gerektiğini belirten Fırat, bütün işini gücünü bırakıp zamanını geyikleri kurtarmaya adadı. Verdiği mücadele sonunda "yürütmeyi durdurma" kararı alıran avukat Fırat, "İnsani vazifemi yaptığım için çok mutluyum. Mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.