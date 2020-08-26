Ağır hasarlı 288 daire kontrolü şekilde yıkıldı

İstanbulKağıthane'de bulunan 6 bloklu Hizmet Sitesi'ndeki ağır hasarlı 288 dairenin yıkımı, Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yıkımı yerinde inceledi. Öztekin basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu binaların zemini dolgu toprak ve yapı stoku depreme dayanıksız oluğu için vatandaşlarımızın tahliyesini istedik. Vatandaşlarımızın hiçbiri bu süreçten mağdur olmayacak. Sitede oturan ev sahiplerine 24 ay kira yardımı, kiracılara ise başka bir eve taşınmaları için taşınma yardımında bulunduk. Bakanlığımız ve TOKİ işbirliği ile burasını yeniden inşa edeceğiz. Yakın bir zamanda komşularımız sağlam ve yeni evlerine kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.Hizmet Sitesi sakini Tülay Soylu ise "Burada otururken sallantılar oluyordu. Acaba sabaha sağ çıkabilecek miyiz diye çok korkuyorduk. Şimdi çok şükür devletimizin kira desteğiyle başka bir eve taşındık ve yeni evlerimizin inşa edilmesini bekleyeceğiz" dedi.