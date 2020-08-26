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Akılalmaz olay... Arkadaşının eşini önce taciz etti sonra otele çağırdı!

'te, geçen ay evlerinde bir süre misafirleri olan eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriyeli kadın durumu eşine söyledi. Kadının eşi yakınları ile otele giderek, buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye dayak attı. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:40 Son Güncelleme: 26.8.2020 09:50 ABONE OL
Akılalmaz olay... Arkadaşının eşini önce taciz etti sonra otele çağırdı!

Olay, İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı.

Akılalmaz olay... Arkadaşının eşini önce taciz etti sonra otele çağırdı!

A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı. Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti.

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Akılalmaz olay... Arkadaşının eşini önce taciz etti sonra otele çağırdı!

A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı. Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı. Mudar E.'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları dövmeye başladı. Linç girişimi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Akılalmaz olay... Arkadaşının eşini önce taciz etti sonra otele çağırdı!

Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Akılalmaz olay... Arkadaşının eşini önce taciz etti sonra otele çağırdı!
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