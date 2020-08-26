Akılalmaz olay... Arkadaşının eşini önce taciz etti sonra otele çağırdı!

A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı. Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti.

Fatih'te arkadaşının taciz ettiği eşini otele çağırma iddiasına meydan dayağı | Video