Amuse- Bouche nedir, ne demek? Masterchef Amuse- Bouche tarifi ve malzemeleri

Tv8 ekranlarının yemek yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Yayınlanan son bölümde revaçta olan Amuse- Bouche tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mavi ve kırmızı takım bu akşam Amuse- Bouche ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Peki Amuse- Bouche nedir, ne demek? Masterchef Amuse- Bouche tarifi!
Fransız kökenli olan Amuse- Bouche tarifi ve yapılışı şu şekilde,
MasterChef Türkiye'de adı geçen Amuse-bouche Fransızca kökenli bir kelimedir. Amuse-Bouche anlamı Türkçe'de "Ağız Eğlenceliği" ya da "Damak Hoşluğu" diye çevrilebilir. Çoğunlukla kaşık üzerinde sunulan ve şefin estetik yaratıcılığını konukların ve ana yemeğin önüne geçmeden ortaya koymasını sağlayan bir çeşit aperatiftir.
Müşterilere yemek servisinden önce sunulan ve şefin ikramı olan bu atıştırmalıklar tat alma tomurcuklarını ana yemekten önce harekete geçirir böylece "ağız eğlenceliği" ile gerçek yemek deneyimine hazırlık yapılmış olur.
Bir şefin yeteneklerini ve ideallerini küçük ısırıklara dönüştürmesi olarak da tanımlayabileceğimiz "Amuse-bouche" tamamen müessesenin ikramı olarak sunulur ve menüde bulunmaz. Ana yemek siparişi alındıktan hemen sonra servis edilmesi uygun düşer.
Çoğunlukla bir kaşığın üstünde servis edilir ve genellikle uzakdoğu usülü çorba kaşıkları "Amuse-bouche" sunumları için tercih sebebidir.
Amuse-bouche kelimesi, gastronomide kullanılan Fransızca kökenli ve Türkçeye 'ağız eğlencesi' ya da 'damak hoşluğu' olarak geçen kelimedir. Genellikle kaşıkla sunulan, şefin yaratıcılığını ortaya koyan ancak ana yemek önüne geçmeyen atıştırmalıklardır. Restoranlarda sıkça kullanılan bu aparatifler, yemek servisinden önce sunularak tat alma tomurcuklarını ana yemekten önce harekete geçirir. Bu nedenle "ağız eğlenceliği" ile yemek öncesi hazırlık yapılmış olunur.