Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 2 yaralı

Arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 2 yaralı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.8.2020 ABONE OL
Dıyarbakır'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, askerden izine gelen bir kişi ve muhtarın da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Lice ilçesine bağlı Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce silahlar kullanıldı. Olayda askerden izne gelen Barış Piyala (21), Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk (34) ve Sabedin Canbuldu (51) hayatını kaybetti. Kavgada yaalanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma kavgaya karışanları gözaltına aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA