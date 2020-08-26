Arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 2 yaralı

Dıyarbakır'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, askerden izine gelen bir kişi ve muhtarın da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Lice ilçesine bağlı Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce silahlar kullanıldı. Olayda askerden izne gelen Barış Piyala (21), Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk (34) ve Sabedin Canbuldu (51) hayatını kaybetti. Kavgada yaalanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma kavgaya karışanları gözaltına aldı.