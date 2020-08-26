Dün gece saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Marina İSPARK önünde arabasını park eden bir vatandaştan zorla para talep edildiği yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bakırköy'de değnekçilik yapan kişi gözaltına alındı | Video

Ekipler, olay yerine gelerek M.Y. isimli kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.Y. hakkında Karayolları Trafik Kanunun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı. Şüpheliye daha önce 3 kez aynı konudan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli M.Y. Yeşilköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Beyoğlu’ndaki cinayetin arkasından mafya intikamı çıktı

SON DAKİKA! Dişleri sökülen genç kadının cansız bedeni çimenlik alanda bulundu! Kan donduran detaylar