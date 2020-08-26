Görüntüler infial yaratmıştı... Flaş gelişme

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

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