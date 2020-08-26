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Görüntüler infial yaratmıştı... Flaş gelişme

'de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı. İşyerinde bulunan 8 ton salça imha edildi.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 19:42 Son Güncelleme: 26.8.2020 19:58 ABONE OL
Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın

Alınan bilgiye göre, 'in Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F.'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

Son dakika! Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın | Video

Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın

şletme kaydı olmadığı belirlenen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen firma sahibine yetkililer tarafından 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Balıkesir'de sosyal medyada dans ederek salça yapılan işyerine baskın

İş yerindeki yaklaşık 8 ton salça, tohum ve domates artığı ürünler yetkililerce imha edilmek üzere el konuldu.

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Görüntüler infial yaratmıştı... Flaş gelişme
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