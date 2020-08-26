Beykoz'da derneğe silahlı saldırı! Arabayla daldılar üç kişiyi vurdular

Olay dün saat 15:00 sıralarında Tokatköy Mahallesi Sultan Aziz Caddesi üzerinde bulunan İstnabul Beykoz ve Mahalle Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre Kadir İ., Kerim İ. ve Dursun Ali İ. ile saldırıyı gerçekleştiren grup arasında husumet bulunuyordu. Edinilen bilgiye göre dün iki arabayla dernek binasına gelen grup önce arabayla dernek binasının camına çarptı. Ardından araçlarından inen saldırganlar dernekte bulunan Kadir ve Kerem İ. kardeşler ile akrabaları Dursun Ali İ.'ye kurşun yağdırdı. Çevrede bulunan vatandaşlarda korku dolu anlar yaşadı. Saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden iki kardeşin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, başına kurşun isabet eden akrabaları Dursun Ali İ.'nin hayati teklikesin devam ettiği öğrenildi. Görgü tanıkları saldırganların 4-5 kişi olduğunu belirtirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.