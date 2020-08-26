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28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alan ürünler vatandaşlara cazip imkanlar sunarken aynı zamanda pek çok çeşitten ürün yer alacak. Her alanda çeşitlilik ve indirimin olduğu BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 10:41 ABONE OL
BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Vatandaşlara cazip imkanlar sunan aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan katalog ürünleri vatandaşları beklerken Cuma gününe az bir zaman kala indirimli ürünler de araştırılıyor. Peki; ürünler kataloğunda neler var? BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE (25-28 AĞUSTOS 2020)

kataloğu tam listesi yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM 25-28 Ağustos aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Metal Modern Zebra Sandalye

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Aksesuar ve Takı Dolabı

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Ütü Masası

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Saç Kurutma Makinesi

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Otomatik Sıvı El Sabunluğu

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dikiş Aksesuarları

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Çapraz Erkek Terlik

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Playmat Yer Karosu

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BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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