Bosna’dan gelip Ayasofya’da şükür namazı kıldılar

Bosna Hersek'ten yola çıkan 3 motor tutkunu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek şükür namazı kıldı. Kenan Karalıc, Zeyd Caylakovıc ve Adnan Alıc, Türkiye seyahatleri kapsamında Pendik'e geldi. Belediye Başkanı Ahmet Cin'i ziyaret eden gezginler "İstanbul'a gelir gelmez Ayasofya'da şükür namazı kıldık" dedi. Cami açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğunu görünce duygulandıklarını söyleyen gezginler, "Biz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Hatta Bosna'da Sultan Erdoğan diyoruz" dedi.