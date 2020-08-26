Bugün Şans Topu ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 26 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ ile bilet sorgulama!

Bugün gerçekleşecek olan Şans Topu çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor. Bu kapsamda şans oyununu oynayan vatandaşlar kazanan numaraların belli olmasıyla bilet sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, 26 Ağustos Şans Topu ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

ŞANS TOPU NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR? MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango oyunları Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda bu akşam 5 artı 1 bilen olacak mı sorusu ise büyük merak konusu…