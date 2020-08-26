Bugün Şans Topu ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 26 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ ile bilet sorgulama!

Bugün gerçekleşecek olan Şans Topu çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor. Bu kapsamda şans oyununu oynayan vatandaşlar kazanan numaraların belli olmasıyla bilet sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, 26 Ağustos Şans Topu ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
Milli Piyango oyunları Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda bu akşam 5 artı 1 bilen olacak mı sorusu ise büyük merak konusu…
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
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19 Ağustos 2020'de yapılan son çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 978 bin 127 liralık büyük ikramiyeyi bölüşmüşlerdi. Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak.
Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.