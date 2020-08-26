Büyük İskender'in alamamıştı! Bakanlık izin verdi! Harekete geçildi

TÜRK- İSLAM DÖNEMİNE AİT EN ERKEN MESCİD VE MEZARLIK



Sillyon Antik Kenti'nin, Türk- İslam döneminde ise Anadolu Selçukluları'nın gelmesiyle birlikte bölgedeki en önemli merkez olduğunu anlatan Dr. Taşkıran, şöyle devam etti:

"Kale Mescidi bunun en önemli örneğinden biri. M.S. 13- 14. yüzyıla tarihlediğimiz bölgedeki en erken Türk İslam eserlerinden biri. Sillyon Türk- İslam döneminde de son derece önemli bir kent. Mescid bunun en büyük örneği olmakla birlikte hemen kentin giriş kısmında 250 mezarın bulunduğu bir mezarlık var. Yaptığımız çalışmalarda mescid ile mezarların aynı tarih aralığına ait olduğunu gördük. Şöyle diyebiliriz; buraya önce Anadolu Selçuklu askerleri yerleşip küçük bir garnizon kurmuş sonra da mescid ve mezarlık oluşturulmuş. Bunlar, bölgenin Türk- İslam dönemine ait en erken mescid ve mezarlığı."



