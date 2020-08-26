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alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...

'da yağışsız yaz aylarında barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri olan alarm veriyor. Büyükçekmece Gölü'nde balıkların yüzdüğü alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor. Çevrede  yaşayanlar "Daha önce hiç bu kadar kurumamıştı" diyor.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 11:12 Son Güncelleme: 26.8.2020 11:17 ABONE OL
Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...

'da yağışsız yaz aylarında barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Büyükçekmece oldu. Baraj gölünün su havzasında doluluk oranı yüzde 25.56'ya düşerken daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor. Çevrede yaşayanlar "Daha önce hiç bu kadar kurumamıştı" diyor.

Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...

BARAJLARDAKİ DOLULUK 48.92'YE DÜŞTÜ

barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en düşük doluluk oranı geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 36.67 olarak ölçülmüştü. Daha sonra yağışlarla yükselmeye başlayan doluluk oranları Nisan ayının ardından artan sıcaklıklarla birlikte yeniden düşmeye başlamıştı.

Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...

İSKİ verilerine göre 11 Ağustos 2020'de yüzde 53.70 olarak ölçülen doluluk oranları 16 gün içinde 26 Ağustos itibariyle yüzde 48.92'e indi. Bir yıl önce aynı oran 60.68 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının aynı tarihinde doluluk oranı ise 70.42 olarak kayıtlara geçmişti.

Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...

YAĞIŞ ORTALAMALARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

'un barajlarındaki su seviyesinin azalmasında yıllık yağış ortalamasının azlığı da etkili oldu. İstanbul'da Ocak-Mart aylarında 2020 yılı içinde yağış ortalaması 243.80 mm olarak ölçüldü. Oysa bir yıl önce aynı dönemde ortalama değer 629.30 mm olarak ölçülmüştü. 2018 yılında ise aynı ortalama değer 897.10 mm idi

Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...

BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLAR TAMAMEN KURUDU

'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajında kurak geçen ayların su seviyeleri hızla düştü. Barajda doluluk oranı yüzde 25.56'ya gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu. Bu alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor. Bölgede balıkçıların kullandığı kayıklar da toprak üzerinde suyun tekrar geri gelmesini bekliyor.

Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...

"SU SEVİYESİ HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ "

Bölgede yıllardır yaşadığını anlatan Yılmaz Çelik "Bu yıl kurak geçti. En son bölgede meydana gelen hortumla birlikte yağan yağmurun ardından bir daha yağmur yağmadı. Yıllardır buranın bu kadar kuruduğunu görmedik. Eskiden baraj gölünü besleyen derelerden su akardı. Geçen sene buralarda balıklar yüzüyordu. Şimdi baraj gölü havzasında rahatlıkla yürüyebiliyoruz. " dedi.

Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

Barajlarının 26 Ağustos 2020 tarihinde doluluk oranları Ömerli yüzde 75.79 , Papuçdere yüzde 7,34, Sazlıdere yüzde 17.55, Büyükçekmece yüzde 25.56 , Alibeyköy yüzde 21.39 ,Terkos yüzde 53.70 , Kazandere yüzde 6.40 , Elmalı yüzde 42.67, Darlık yüzde 81.03,Istrancalar yüzde 30.67 oldu.

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Büyükçekmece Gölü alarm veriyor! Sular çekildi, korkutan görüntüler...
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