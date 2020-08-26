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Buzdolabından silah çıktı

’ın İskenderun ilçesinde yağma suçundan aranan 2 şahsın evlerine düzenlenen operasyonda buzdolabına gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi

İHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 23:49 ABONE OL
Buzdolabından silah çıktı
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yağma suçundan aranan iki kişinin Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. H.I.Ö. ve Ş.Ö. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada mutfakta bulunan buzdolabının buzluk kısmında, et poşetlerinin arkasına gizlenmiş vaziyette, poşet içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet Şarjör ve 61 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler silahlı yağma suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Buzdolabından silah çıktı
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