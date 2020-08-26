Canlı yayında duygulandıran anlar! Çizme dağıtan görevlilere bakın ne cevap verdi

Giresun'da meydana gelen sel sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, afet bölgesinden canlı yayınlarla yeni bilgileri aktarıyor.

Giresun'da çamurlu ayaklarıyla aracının kurtarılmasını bekleyen vatandaş görevlilerin verdiği çizmeleri kabul etmedi | Video

'İHTİYACI OLANLAR ALSIN'

Kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken ilçede hasarlı binaların yıkım çalışması da yürütülüyor. Olay yerinde arabasını kaybeden ve mağdur olan bir vatandaş röportaj sırasında görevliler tarafından kendisine getirilen 'ihtiyacı olanlar alsın' diyerek kabul etmedi. O anlar canlı yayında ekrana böyle geldi.