İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bugün saat 01.30 sıralarında Çekmeköy ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir işyeri yeri önünde meydana gelen "Silahlı Yaralama" konusu ile ilgili Çekmeköy ilçesinde yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahse konu olayın tartışmaya başlayan iki grup arasında meydana geldiği, Onurhan K. ile Halil T. isimli şahısların yaralandığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.

Çekmeköy’deki silahlı kavganın failleri yakalandı | Video

Okan G., Ertan Ö., Hakan K., Samet A. isimli şahıslar Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde farklı adreslerde yakalandı ve olayda kullanılan silah ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 3'ü tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken Okan G. isimli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.