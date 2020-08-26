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Çekmeköy’deki silahlı kavganın failleri yakalandı

Çekmeköy’de meydana gelen silahlı kavga olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İki grup arasında başlayan kavgada Onurhan K. ile Halil T. isimli şahısların yaralandığı, olay sonrası Okan G., Ertan Ö., Hakan K., Samet A. isimli şahısların yakalandığı öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 26.8.2020 16:36 Son Güncelleme: 26.8.2020 16:38 ABONE OL
Çekmeköy’deki silahlı kavganın failleri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bugün saat 01.30 sıralarında Çekmeköy ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir işyeri yeri önünde meydana gelen "Silahlı Yaralama" konusu ile ilgili Çekmeköy ilçesinde yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahse konu olayın tartışmaya başlayan iki grup arasında meydana geldiği, Onurhan K. ile Halil T. isimli şahısların yaralandığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.

Çekmeköy’deki silahlı kavganın failleri yakalandı | Video

Okan G., Ertan Ö., Hakan K., Samet A. isimli şahıslar Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde farklı adreslerde yakalandı ve olayda kullanılan silah ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 3'ü tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken Okan G. isimli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

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Çekmeköy’deki silahlı kavganın failleri yakalandı
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