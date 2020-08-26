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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

Aktif fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde anlık meydana gelen kırılmalar sonucunda pek çok farklı şiddette depremler meydana geliyor.En son Malatya, Iğdır ve Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrasında yurt ve dünyadan son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Kandilli Rasathanesi ve bilgilerine erişmek isteyerek Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? soruları üzerinde araştırmalarına devam ediyor. İşte,

Giriş Tarihi: 26.8.2020 18:40 Son Güncelleme: 26.8.2020 18:56 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

kuşağı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde yer alan fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sonucunda farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. En son Malatya Pötürge'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız olaylarına ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ile verilerine ulaşmak isteyerek Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA)

verileri ve son dakika deprem gelişmelerine ilişkin detayları şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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