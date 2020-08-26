Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde yer alan fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sonucunda farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. En son Malatya Pötürge'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız son dakika deprem olaylarına ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verilerine ulaşmak isteyerek Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA)

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve son dakika deprem gelişmelerine ilişkin detayları şöyle;