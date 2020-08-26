Doğa ve hayvan polisi iş başında

İçişleri Bakanlığı kararı ile 81 ilde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, diğer adıyla çevre ve doğa koruyucuları göreve başladı.Son zamanlarda çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlar üzerine, İçişleri Bakanlığı sadece bu olaylara bakacak bir birim oluşturulmasına karar verdi. Alınan karar ile birlikte 81 ilin Emniyet Müdürlüklerinde Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu. Kocaeli'nde emniyet bünyesinde görev yapan memurlardan gönüllülük esasına bağlı olarak 3 kişilik bir ekip oluşturuldu.Ekipler, TCK kapsamında haklı bir neden olmaksızın, hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme ya da değerinin azalmasına neden olma suçlarına müdahale edecek. Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya atıkları toprağa, suya veya havaya kasten veya taksirle vermek suretiyle hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına ilişkin suçlara yönelik işlem yapacak.Park ve benzeri noktalarda devriye gezen ve ihbarları değerlendiren ekipler, zaman zamanda aşırı sıcak havada sokak hayvanlarının hem aç ve susuz kalmamaları hem de sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla değişik noktalara su ve mama koyuyor. Ekipler, aynı zamanda karşılaştıkları vatandaşları bilgilendiriyor.