Esenyurt’ta hafriyat kamyonu dehşeti! Evine giderken kamyonun altında kaldı

Bu sırada Gökçe, Mehmet Soylu kontrolündeki 31 JK 4946 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında bir süre sürüklenen Gökçe için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

