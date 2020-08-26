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’ta hafriyat kamyonu dehşeti! Evine giderken kamyonun altında kaldı

’ta evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyonun altında bir süre sürüklenen yaşlı adam, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 14:36 Son Güncelleme: 26.8.2020 14:40 ABONE OL
Esenyurt’ta hafriyat kamyonu dehşeti! Evine giderken kamyonun altında kaldı

Olay, saat 13.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gitmekte olan Esat Gökçe (75), bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek istedi.

Esenyurt’ta hafriyat kamyonu dehşeti! Evine giderken kamyonun altında kaldı

Bu sırada Gökçe, Mehmet Soylu kontrolündeki 31 JK 4946 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında bir süre sürüklenen Gökçe için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt’ta hafriyat kamyonu dehşeti! Evine giderken kamyonun altında kaldı

Polis ekipleri ise kamyon sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir sürer dururken, kamyonun altında kalan Gökçe'nin cesedi belediye ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Esenyurt’ta hafriyat kamyonu dehşeti! Evine giderken kamyonun altında kaldı
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