Fenomen tehdidine 8 ay uzaklaştırma

17 YIL HAPİS CEZASI ALDI

'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ isimli sosyal medya fenomeni, internetten paylaştığı bir videoda çocuklara para vermek vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu görüntülerini yayınlamasının ardından tüm Türkiye'de infial yaratmış ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gaga Bulut cezaevindeyken bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımda Bulut'un cezaevinde öldürüldüğü iddiaları ortaya atıldı. Herkes 'Gaga Bulut öldü mü?' sorusunun cevabını aramaya başladı. Bu iddianın doğru olmadığı anlaşılırken yine Gaga Bulut gibi bir sosyal medya fenomeni olan Arda Furkan Bektaş'ın Gaga Bulut tarafından ölümle tehdit edildiği iddiaları ortaya atıldı. Gaga Bulut gibi makyaj ve kıyafet videoları ile tanınan Arda Furkan Bektaş, 3 ay önce Gaga Bulut'tan korunmak için mahkemeye başvurdu.

ÖLÜM YOK, KALICI HASAR BIRAKACAKLAR

İddiaya göre halen 100 bin takipçisi bulunan bir fenomen olan Arda Furkan Bektaş'ın cep telefonuna 16 Mayıs gecesi bir mesaj geldi. Mesajda Gaga Bulut'un cezaevinden çıktığı iddia ediliyordu. Bektaş'ın cep telefonuna gelen mesajda, "Arda, Bulut'un ailesinden 4 kişi yasağa rağmen yanlarında devlet memuru ile yola çıktılar seni bulmak için. Ben Bulut'un akrabası, seni çok seviyorum ve bu mesajı yurtdışındaki akrabama attırıyorum. İzini buldular. Sana hesap sormaya geliyorlar. Ben de numaranı sana haber vermek için gizlice amcamın telinden aldım. İkametgâhının Kadıköy'de olup Nişantaşı'nda yaşadığına kadar öğrendiler. Kaç. Oradan saklan, ölüm yok. Ama kalıcı hasar yapacaklarını duydum kaç kurtar kendini" yazıyordu. Arda Furkan Bektaş, ertesi gün savcılığa giderek kendisine gelen bu whatsapp mesajı üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca mahkemeden korunma talep etti.

İDDİALAR ASILSIZ, POPÜLERLİĞİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Mahkeme önce 2 ay süreyle Gaga Bulut'un 2 ay süreyle Arda Furkan Bektaş'tan uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkemenin korunma kararı geçen ay sona erince Arda Furkan Bektaş süresinin uzatılmasını istedi. Bu defa mahkeme, Arda Furkan Bektaş'a verilen korunma kararını 6 ay daha uzattı. Gaga Bulut da aleyhteki korunma kararına itiraz etti. Halen cezaevinde tutuklu bulunduğunu ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğunu belirten Gaga Bulut'un avukatı, "Arda Furkan Bektaş'ın iddiaları asılsız ve hayal ürünüdür. Müvekkilimin Arda Furkan Bektaş'a tehdit içerikli mesajlar atması mümkün değildir. Yine müvekkilim, anne ve babasıyla uzun yıllardır görüşmemektedir. Müvekkilimin ailesinin de iddia edilen eylemi gerçekleştirmesi olası gözükmemektedir. Müvekkilim ve karşı taraf tanınmış kişilerdir. Arda Furkan Bektaş sürekli olarak müvekkilime sosyal medya aracılığıyla sataşmakta, asılsız iddialar ortaya atmakta, izleyenleri müvekkilime karşı kin ve nefret ile doldurmakta, kanaatimizce müvekkilim üzerinden gündem yaratmaya çalışmakta ve popülerliğini arttırmaya çalışmaktadır. Mahkemenin müvekkilim hakkındaki aleyhteki korunma kararının kaldırılmasını istiyoruz" dedi.