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'e cinsel saldırı suçundan tutuklanan hakkında kararı! Avukatının itirazı sonucu...

Az önce gelen bilgisine göre 'e cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan hakkında flaş karar! Uzman Çavuş Musa Orhan, mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrasında tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. 18 yaşında yaşadığı cinsel istismar sonucunda intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in yaşadıklarının ortaya çıkmasından sonra Musa Orhan tutuklanmıştı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 08:54 Son Güncelleme: 26.8.2020 08:58 ABONE OL
İpek Er'e cinsel saldırı suçundan tutuklanan Musa Orhan hakkında son dakika kararı! Avukatının itirazı sonucu...

Uzman Çavuş hakkında haberi az önce geldi! 2002 doğumlu , uzman çavuş Musa Orhan tarafından tecavüze uğramış, evlenme vaadiyle kandırılmıştı. Yaşananların ardından 'Ailemin yüzüne bakamıyorum' diyerek canına kıyan İpek Er'in mektubunun ortaya çıkmasından sonra Musa Orhan tutuklanmıştı. Avukatının yaptığı itiraz sonucunda Musa Orhan, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

İpek Er'e cinsel saldırı suçundan tutuklanan Musa Orhan hakkında son dakika kararı! Avukatının itirazı sonucu...

MAHKEME, TAHLİYE KARARI VERDİ

'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş'un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan'ı serbest bıraktı.

İpek Er'e cinsel saldırı suçundan tutuklanan Musa Orhan hakkında son dakika kararı! Avukatının itirazı sonucu...

20 GÜN DAYANABİLDİ

Nisan 2002 doğumlu , 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan'ın açığa alınması kararı vermişti.

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İpek Er'e cinsel saldırı suçundan tutuklanan Musa Orhan hakkında son dakika kararı! Avukatının itirazı sonucu...
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