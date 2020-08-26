İpek Er'e cinsel saldırı suçundan tutuklanan Musa Orhan hakkında son dakika kararı! Avukatının itirazı sonucu...

Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında son dakika haberi az önce geldi! 2002 doğumlu İpek Er, uzman çavuş Musa Orhan tarafından tecavüze uğramış, evlenme vaadiyle kandırılmıştı. Yaşananların ardından 'Ailemin yüzüne bakamıyorum' diyerek canına kıyan İpek Er'in mektubunun ortaya çıkmasından sonra Musa Orhan tutuklanmıştı. Avukatının yaptığı itiraz sonucunda Musa Orhan, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
MAHKEME, TAHLİYE KARARI VERDİ
Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş'un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan'ı serbest bıraktı.
20 GÜN DAYANABİLDİ
Nisan 2002 doğumlu İpek Er, 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan'ın açığa alınması kararı vermişti.