Jokey Halis Karataş’tan yarış atına yumruk! Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli? | SON DAKİKA

İstanbul'da yer alan Veli Efendi Hipodromu'nda Arts Man isimli atın jokeyliğini yapan ünlü isim Halis Karataş'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem oldu. Günün 7. Koşusu olan yarışta Müzeyyen Karabulut adlı şahsın sahibi olduğu Arts Man isimli yarış atına jokeyi olan Halis Karataş'ın baş kısmına yumruk attığı görüldü. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başta hayvanseverlerden olmak üzere sosyal medya geneline büyük tepki topladı. Tepkilerin büyümesi üzerine Jokey Halis Karataş'tan açıklama gecikmedi.

Son dakika! Halis Karataş ata yumruk attı! | Video

"CAN HAVLİYLE"

İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü.

Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.

Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum.