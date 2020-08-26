Jokey Halis Karataş’tan yarış atına yumruk! Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli? | SON DAKİKA

Ülkemizdeki at yarışı camiasının önemli isimlerinden olan Halis Karataş'ın sosyal medyaya düşen görüntülerine tepki çığ gibi büyüyor. At yarışı için start noktasına gelen Arts Man isimli yarış atına üzerinde yer alan jokey Halis Karataş'ın yumruk attığı görüntülere büyük tepki gösterildi. Bu haberin ardından Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda bugün koşulan yarışta jokeyi olduğu Arts Man isimli ata yumruk atan Halis Karataş'ın görüntülerine ilişkin detaylar şöyle;
İstanbul'da yer alan Veli Efendi Hipodromu'nda Arts Man isimli atın jokeyliğini yapan ünlü isim Halis Karataş'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem oldu. Günün 7. Koşusu olan yarışta Müzeyyen Karabulut adlı şahsın sahibi olduğu Arts Man isimli yarış atına jokeyi olan Halis Karataş'ın baş kısmına yumruk attığı görüldü. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başta hayvanseverlerden olmak üzere sosyal medya geneline büyük tepki topladı. Tepkilerin büyümesi üzerine Jokey Halis Karataş'tan açıklama gecikmedi.
Son dakika! Halis Karataş ata yumruk attı! | Video
İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü.
Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.
Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum.
Halis Karataş, 2 Ekim 1972 tarihinde maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı. 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.