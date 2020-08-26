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Kamuda esnek çalışma nedir, ne zaman başlıyor? Kamu çalışanlarına esnek çalışma saatleri nasıl olacak? Genelge yayımlandı!

Gelen son dakika haberi ile yayınlanan kamuda esnek çalışma saatleri konulu genelge milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Genelgeye göre; pandemi sürecinde salgınla mücadele için kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi imkanlar sağlanacak. Peki, Kamuda esnek çalışma nedir? Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre; Kamu çalışanlarına esnek çalışma saatleri nasıl olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:38 Son Güncelleme: 26.8.2020 09:39 ABONE OL
Kamuda esnek çalışma nedir? Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre; Kamu çalışanlarına esnek çalışma saatleri nasıl olacak?

Bugünün resmi gazetesinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre; koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermekte olan çalışanlara dönüşümlü veya uzaktan eğitim fırsatı sunulacak. Peki, Genelgeye göre; kamuda esnek çalışma nedir? Esnek çalışma saatleri nasıl olacak? İşte tüm detaylar…

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

Pandemi döneminde salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmamak amacıyla alınan karara göre; kamuda çalışan vatandaşlara dönüşümlü çalışma veya uzaktan çalışma imkanı sunulacak…

Kamuda esnek çalışma nedir? Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre; Kamu çalışanlarına esnek çalışma saatleri nasıl olacak?

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA KARARI!

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Son dakika! Resmi Gazetede yayımlandı! Kamuda esnek çalışma sürecek | Video

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

Kamuda esnek çalışma nedir? Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre; Kamu çalışanlarına esnek çalışma saatleri nasıl olacak?

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR FİİLEN GÖREVE GELMEDİKLERİNDE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.

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Kamuda esnek çalışma nedir, ne zaman başlıyor? Kamu çalışanlarına esnek çalışma saatleri nasıl olacak? Genelge yayımlandı!
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