Kına ve nişan yasak düğün 1 saat sürecek

İçişleriBakanlığı yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 ili kapsayan yeni genelge yayımladı. Genelgeye göre Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere bugünden itibaren müsaade edilmeyecek. Söz konusu 14 ilde düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacak. Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyuna izin verilmeyecek. Gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar düğünlere ve nikah merasimlerine katılamayacak. Ayrıca ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, Kovid- 19 önlemleri kapsamında kamuda esnek çalışma sistemine ilişkin genelge de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.TÜRKİYE'DE son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, toplam can kaybı 6 bin 163 oldu. 887 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.4, ağır hasta sayısı 811 olarak duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi. ANKARA