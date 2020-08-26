Malazgirt nerede, hangi ilde? Malazgirt Zaferi’nin kaçıncı yıl dönümü?

1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Zaferi ile birlikte Türkler, Anadolu topraklarında bin yıla yaklaşan hakimiyetinin ilk adımını atmıştır. Bu şanlı, zafer Türk tarihinin akışına yön verirken dünya tarihi için de oldukça önemli bir hadisedir. Peki dünya tarihine yeni bir yön veren Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği Malazgirt nerede, hangi ilde? Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü?

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Tarih kitaplarında 'Anadolu kapılarını Türklere açan hadise' olarak tanımlanan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlıklar günler öncesinde başladı. Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı.

MALAZGİRT NEREDE?

Günümüz sınırlarına göre Malazgirt, Muş'ta yer almaktadır. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunur. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır. İlçenin yüzölçümü 1534 km2 olup, düz bir alana kurulmuştur.