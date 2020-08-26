Malazgirt nerede, hangi ilde? Malazgirt Zaferi'nin tarihi önemi

Bundan tam 946 yıl önce gerçekleşen Malazgirt meydan muharebesi yıl dönümünde vatandaşların gündemine geliyor. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı bu önemli muharebe bilindiği üzere Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş ve bunun sonucunda Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Peki, Malazgirt Nerede, tarihi önemi nedir? Malazgirt Zaferi harita üzerinde nerede? İşte detaylar…

MALAZGİRT NEREDE?

Malazgirt ve çevresi yakın diğer bölgelerde olduğu gibi şu devletlerin egemenliğinde kalmıştır: Asurlular, Hasaniler, Urartular, İskitler, Ermeniler, Gürcüler, Medler, Pers, Roma, Partlar, Sasani, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Ahlatşahlar, Anadolu Selçukluları, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timur, Eyyubi, Osmanlı, Safeviler. Daha sonraları tekrar Osmanlı hakimiyetine girer.

Urartular dönemi, Pers dönemi, Ermeni Krallığı dönemi ve 1071 Malazgirt Savaşı ve Selçuklu dönemi ilçe tarihi açısından önemlidir. 1071´de Selçuklu sultanı Alparslan Malazgirt´te Bizanslıları yener. Bu zafer,hem Türk birlikteliği için hem de Malazgirt tarihi için önemli bir yere sahiptir.

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.