Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayından son dakika | Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümü ile ilgili şok itiraflar!

ŞİAR KILIÇ'A NE OLDU?

Şiar Kılıç'ın yemeklerini diğer evde yediği, Hami'nin oğlunun bundan rahatsız olması nedeniyle diğer evde yediği ortaya çıkarken Hami iddiaları kabul etmedi. "Öbür evde yedirin" şeklinde bir şey demedim derken Gülüzar'ın kendi isteğiyle bunu yaptığı iddia edildi. Dünkü canlı yayının ardından itiraflarda bulunan Şiar Kılıç'ın annesinin açıklamaları kan dondurdu. Öte yandan "Hami çivili sopa ile Şiar'a vurdu" şeklinde anne açıklamalar yaptı.

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