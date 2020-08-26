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'daki olayından | Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümü ile ilgili şok itiraflar!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki 'ın ölümüne ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Bugünkü canlı yayında gelen şok itiraflar kan dondururken stüdyodakiler buz kesti. Dünkü canlı yayında gelen 'in teyzesi Sevim'in iddialarının ardından Gülüzar Amanet programdan sonra 'ya konuştu. Peki, Şiar Kılıç nasıl öldü, öldürüldü mü? Şiar'ın annesi neler açıkladı? İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:07 Son Güncelleme: 26.8.2020 12:17 ABONE OL
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayından son dakika | Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümü ile ilgili şok itiraflar!

'da işlenen olayında gelişmeleri yaşanıyor. Anne , Hami'nin Şiar'ı dövdüğünü itiraf etti. "Şiar yemek yerken ağzından yemekleri çıkıyordu o yüzden Hami'nin oğlunun midesi bulandığı için Şiar'ın yemeğini diğer evde veriyorduk" şeklinde Müge Anlı açıkladı.

MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ OLAYINDA SON GELİŞMELER

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü araştırılırken anneden gelen itiraflar kan dondurdu. Müge Anlı detayları açıkladı...

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayından son dakika | Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümü ile ilgili şok itiraflar!

ŞİAR KILIÇ'A NE OLDU?

'ın yemeklerini diğer evde yediği, Hami'nin oğlunun bundan rahatsız olması nedeniyle diğer evde yediği ortaya çıkarken Hami iddiaları kabul etmedi. "Öbür evde yedirin" şeklinde bir şey demedim derken Gülüzar'ın kendi isteğiyle bunu yaptığı iddia edildi. Dünkü canlı yayının ardından itiraflarda bulunan Şiar Kılıç'ın annesinin açıklamaları kan dondurdu. Öte yandan "Hami çivili sopa ile Şiar'a vurdu" şeklinde anne açıklamalar yaptı.

Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümünde son dakika şok itiraf! Katil kim? 'Hami, Şiar'ı çok kötü...' | Video

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Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayından son dakika | Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümü ile ilgili şok itiraflar!
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