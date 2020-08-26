Muştalı saldırgan dehşeti yaşattı

İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu almak için muştayla kafasına vuran şahıs tutuklandı. Başakşehir'de geçtiğimiz hafta İbrahim Berk ve ailesi diş hekiminden çıkıp ilerlerken arkalarından gelen bir şahıs 5 yaşındaki oğlu Yakup Berk'in başına "muşta" ile vurup elindeki cep telefonunu almak istedi. Başaramayan saldırgan, hızla ailenin yanından kaçmaya çalıştı. Zanlı bindiği takside çevredekilerin yardımı ile kıskıvrak yakalandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun başına dikiş atıldı. Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan baba İbrahim Berk, "Tek istediğim o saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması" dedi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki Ediz Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.