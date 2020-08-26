Nihat Hatipoğlu'ndan SON DAKİKA corona virüs açıklaması! "Corona virüs testim pozitif çıktı" Nihat Hatipoğlu sağlık durumu...

Ayrıca bir de tweet atan Hatipoğlu Kovid tanısını buradan duyurdu. İşte o tweet;

"Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"

ÜNLÜ İLAHİYATÇI NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR VE NERELİ?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.