Rusya’da asgari ücret ne kadar, kaç ruble? Rusya 2020 güncel asgari ücret fiyatları

Tüm dünya ülkelerinde maaşlı çalışanların en merak ettiği konuların başında asgari ücret oluyor. Özellikle yurt dışında çalışmak ve yaşamak isteyenler Rusya'da asgari ücret ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Resmi para birimi ruble olan ülkede Rus rublesi uluslararası piyasada RUB kodu ile geçmektedir. Peki Rusya'da asgari ücret ne kadar? Rusya 2020 güncel asgari ücret fiyatları

RUSYA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Dünya ülkelerinden biri olan Rusya'da yaşam standartları her geçen gün merak ediliyor. Rusya'da asgari ücretle çalışan kişi sayısı oldukça fazladır. Kamu çalışanları da dahil olmak suretiyle alınan asgari ücret her ülkede değişiklik gösterir. Rusya'da ise asgari ücret 9 bin 489 rubleden 11 bin 280 rubleye çıkarılmıştır.

RUSYA 2020 GÜNCEL ASGARİ ÜCRET FİYATLARI

Asgari ücret düzeyi en az ülkeler arasında bulunan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asgari ücret zam kararı resmen yürürlüğe girdi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'da asgari ücret 9 bin 489 rubleden 11 bin 280 rubleye çıkarıldı.

Rus halkının asgari ücret tutarı önceki yıllardaki Türk lirasına göre 760 TL civarındayken gelen zam ile 870 TL civarına çıkmış oldu.

RUSYA HAKKINDA

Rusya veya resmî adıyla Rusya Federasyonu, Kuzey Avrasya'da bir ülkedir. Yönetim şekli federal yarı başkanlık tipi cumhuriyettir. Ülkenin resmi dili Rusçadır. Yaygın konuşulan yabancı diller İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyancadır. Rusya'nın resmi para birimi Rubledir. En büyük şehiri ve başkenti 11 milyonluk nüfusuyla Moskovadır. Rusya'da 1000′den fazla şehir bulunmaktadır. En büyük şehirleri Moskova, St. Petersburg, Nijni Novgorod, Kazan, Krasnodar, Novosibirsk, Rostov, Astrahan, Veliky Novgorod ve Saratovdur.

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