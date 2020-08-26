Sancaktepe’de uyuşturucu taciri kaçtı, polis kovaladı: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, dün Sancaktepe ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Oğuzhan K. isimli şahsın Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet fişek, 46 gram toz kubar, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 TL para ele geçirildi.

İstanbul Sancaktepe'de polisin kaçarken yakaladığı uyuşturucu tacirinin evinde arama | Video

Çalışmaların devamında aynı ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Serdar İ. isimli şahsın Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde görülmesi üzerine şahıs takibe alındı. Araçla kaçmaya çalışan şahıs kısa süreli kovalamacanın sonunda Feridun Y. isimli şahısla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan bir adreste yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 230 gram toz kubar, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 340 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.