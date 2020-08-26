Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans oyunu severler her hafta canlı ve noter huzurunda gerçekleşen oyunda kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu oyununun 5. Hafta çekilişi 26 Ağustos 2020 Çarşamba (bugün) yapılıyor. Oyunda 5+1 bilen kişiler şanslı numaraların sahibi oluyor. Geçen hafta 2 kişi 978.127,85 TL'nin sahibi olmuştu. Her hafta şanslı numaraları bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Buna göre; 26 Ağustos 2020 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 26 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

MPİ Şans Topu sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

İşte, 26 Ağustos MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar;