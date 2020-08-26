Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans oyunu severler her hafta canlı ve noter huzurunda gerçekleşen oyunda kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu oyununun 5. Hafta çekilişi 26 Ağustos 2020 Çarşamba (bugün) yapılıyor. Oyunda 5+1 bilen kişiler şanslı numaraların sahibi oluyor. Geçen hafta 2 kişi 978.127,85 TL'nin sahibi olmuştu. Her hafta şanslı numaraları bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Buna göre; 26 Ağustos 2020 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası
MPİ Şans Topu sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.
İşte, 26 Ağustos MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar;
Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Sonuçlar açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
19 Ağustos sonuçları: 05, 13, 18, 19, 21 + 01
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.