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sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunları sonuçlarını sorgulamaya başladı. Her hafta Çarşamba günü MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanan sonuçlarda kazandıran numaralar merak ediliyor. Zengin olma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar oyunun 5. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyenin sahibi olmak istiyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 2 kişi 978.127,85 TL’nin sahibi olmuştu. Peki açıklandı mı? İşte 26 Ağustos ve Milli Piyango MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 26.8.2020 19:12 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans oyunu severler her hafta canlı ve noter huzurunda gerçekleşen oyunda kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu oyununun 5. Hafta çekilişi 26 Ağustos 2020 Çarşamba (bugün) yapılıyor. Oyunda 5+1 bilen kişiler şanslı numaraların sahibi oluyor. Geçen hafta 2 kişi 978.127,85 TL'nin sahibi olmuştu. Her hafta şanslı numaraları bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Buna göre; 26 Ağustos 2020 açıklandı mı? İşte ve MPİ bilet sorgulama sayfası

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 26 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

MPİ Şans Topu sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

İşte, 26 Ağustos MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar;

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

26 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Sonuçlar açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ ŞANS TOPU SONUÇLARI NASILDI?

19 Ağustos sonuçları: 05, 13, 18, 19, 21 + 01

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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