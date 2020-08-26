Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 26 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki on birinci çekilişli bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. 55 Milyon TL'lik rekor bedelindeki ikramiyeyi kazanmak için binlerce kişi kuponlarını oluşturdu ve geri sayıma başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak sorusu ise en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 26 Ağustos 2020 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar listesi sabah.com.tr'de olacak.
Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi öncesi heyecan dorukta! Tüm rakamları doğru tahmin ederek zengin olma hayali kuran kişiler büyük çekilişi canlı olarak izleme imkânı bulacak. Sayısal Loto sonuçları ise yine bu başlık altından öğrenilebilecek.
Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 11. çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Rekor bedelindeki 55 Milyon TL'nin sahibini arayacağı çekiliş 21:30'da https://www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınllanacak. Çekilişin ardından kazandıran numaraları ise bu başlık altından öğrenebilirsiniz.
24 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
11, 27, 45, 38, 58,88
Joker numara: 33
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
Sayısal Loto Oyun kurallarını daha detaylı inceleyebilmek için