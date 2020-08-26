Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrıldığını açıklamasının ardından yerine geçecek isim merak konusu oluyordu. Yerine geçecek isimlerin başında ise Selçuk Tepeli yer alıyordu. Dün Selçuk Tepeli, Habertürk TV'de 'Gün Başlıyor' programında canlı yayında veda etti. 46 yaşında olan Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Selçuk Tepeli hayatı

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.