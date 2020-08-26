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kimdir? ’ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

FOX TV’den ’ın ayrılmasının ardından yerine gelecek isim merak konusu oluyordu. Yerine gelecek isim olarak ise açıklanmıştı. Habertürk TV'den Selçuk Tepeli ise Serap Belet'le beraber sunduğu "Gün Başlıyor" programına canlı yayında veda etti. Selçuk Tepeli’yi tanımayan kullanıcılar ise arama motoru üzerinden ‘, kaç yaşında ve nereli?’ aratmasını gerçekleştiriyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.8.2020 11:58 ABONE OL
Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

'ın FOX TV'den ayrıldığını açıklamasının ardından yerine geçecek isim merak konusu oluyordu. Yerine geçecek isimlerin başında ise yer alıyordu. Dün Selçuk Tepeli, Habertürk TV'de 'Gün Başlıyor' programında canlı yayında veda etti. 46 yaşında olan Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Tepeli'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Selçuk Tepeli hayatı

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Birçok medya kuruluşunda yöneticilik yapan Selçuk Tepeli, son olarak HaberTürk TV genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan , Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?

Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan , Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.

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Selçuk Tepeli kimdir? Fatih Portakal’ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli kaç yaşında ve nereli?
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