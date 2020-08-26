Selin vurduğu Giresun'da yaralar sarılıyor! Kadın astsubaylar afet bölgesindeki çalışmalara katıldı

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Afet bölgesine göreve gelen kadın astsubaylar vatandaşlara yardımcı oluyor. TSK'da görevli Jandarma kadın astsubaylarımız çizmelerini giydiler ve vatandaş ve esnafa yardıma geldi. Sel felaketinin olduğu günden itibaren Türk askerlerimiz ve jandarmamız her alanda yanımızda oldu diyen vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Selin vurduğu Giresun'da yaralar sarılıyor! Kadın astsubaylar afet bölgesinde | Video

Sel bölgesindeki temizlik faaliyetlerine katılan kadın astsubaylar bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Her noktada görev alan kadın astsubaylar Dereli'deki afet bölgesinde önemli çalışmalarda bulundular. Bölgede afetin izleri yavaş yavaş silinmeye başladı.