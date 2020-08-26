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Selin vurduğu 'da yaralar sarılıyor! Kadın astsubaylar afet bölgesindeki çalışmalara katıldı

Selin vurduğu 'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Selde en fazla zararı Giresun'un Dereli ilçesi gördü. Selden en fazla etkilenen ilçedeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışmasına 200'den fazla jandarma er destek verdi. Sel bölgesindeki temizlik faaliyetlerine katılan kadın astsubaylar bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 16:28 Son Güncelleme: 26.8.2020 16:30 ABONE OL
Selin vurduğu Giresun'da yaralar sarılıyor! Kadın astsubaylar afet bölgesindeki çalışmalara katıldı

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Afet bölgesine göreve gelen kadın astsubaylar vatandaşlara yardımcı oluyor. TSK'da görevli Jandarma kadın astsubaylarımız çizmelerini giydiler ve vatandaş ve esnafa yardıma geldi. Sel felaketinin olduğu günden itibaren Türk askerlerimiz ve jandarmamız her alanda yanımızda oldu diyen vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Selin vurduğu Giresun'da yaralar sarılıyor! Kadın astsubaylar afet bölgesinde | Video

Sel bölgesindeki temizlik faaliyetlerine katılan kadın astsubaylar bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Her noktada görev alan kadın astsubaylar Dereli'deki afet bölgesinde önemli çalışmalarda bulundular. Bölgede afetin izleri yavaş yavaş silinmeye başladı.

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Selin vurduğu Giresun'da yaralar sarılıyor! Kadın astsubaylar afet bölgesindeki çalışmalara katıldı
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