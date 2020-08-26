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- vapurunda panik anları!

vapur iskelesinden hareket eden bir arabalı vapurun motorundan dumanlar yükseldiğini gören yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilirken, yolcular başka bir vapura tahliye edildi

DHA
İHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 22:16 ABONE OL
Sirkeci - Harem vapurunda panik anları!

Sirkeci - Harem arasında çalışan arabalı vapurda motor arızası yaşandı. Başka bir vapurun yardımıyla iskeleye yanaştırılan vapurdaki araçlar ve yolcular başka vapura aktarıldı.

Sirkeci-Harem arasında çalışan Gayrettepe adlı arabalı vapur saat 19.30 sıralarından Sirkeci'den yolcu ve araçlarla birlikte hareket etti. Kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle vapurda motor arızası oluştu. Kaptan hemen yardım çağrısından bulundu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Denizin ortasında hareketsiz duran vapurun yardımına başka bir vapurun görevlileri yetişerek arabalı vapurun sürüklenmesi önlendi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiyen ekibi sevk edildi. Kendisine yardım eden vapur sayesinde iskeleye getirilen arabalı vapurdaki yolcu ve araçlar tahliye edilerek başka bir vapura aktarıldı.

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Sirkeci - Harem vapurunda panik anları!
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