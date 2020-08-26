Sokak ortasına tuvaletini yaptı! O anlar böyle görüntülendi...

Sokakta mekan işleten Ferhat Karakaya ise "Uzun yıllardır Alsancak'ta çalışıyorum. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Sokağın ortasında, öğle vakti, herkesin içinde olmayacak şeyleri yapıyorlar. Maskenin düştüğü duruma bak. Maskeyle silip atıyor. İnsanların yoğun olduğu bir zamanda, sürekli insan geçişinin olduğu yerde oluyor tüm bunlar. Bu durum bizi üzdü" dedi.