Sokak ortasında ağır yaralı halde bulundu, ilk müdahaleyi polis yaptı

Olay, saat 00.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında yaralı ve kan kaybeder halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, 20'li yaşlarda adının Emre C. olduğu öğrenilen kişinin, bileğinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandığını belirledi. Sağlık ekibinin beklendiği dakikalarda Emre C.'nin daha fazla kan kaybetmemesi için polisler, vatandaştan aldığı kemer ile kan akışını zayıflatıp, yaraların üzerine de atlet yardımıyla tampon yaparak müdahalede bulundu. Sağlık ekibinin olay yerine gelmesiyle ambulansa taşınan Emre C., hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Emre C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Emre C.'nin başkası tarafından mı yaralandığı, yoksa bıçakla kendisine mi zarar verdiğini belirlemek çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.