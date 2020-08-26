Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: En büyük operasyon...

Son dakika: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli'ndeki bir limanda bulunan konteyner içerisinde 540 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'de gerçekleşen bir operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı." dedi

ŞÜPHELİ KONTEYNERLER AÇILDI

Şüpheli konteynerleri taşıyan geminin limana yanaşmasının ardından burada hazır bekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli önlemler alınarak tahliye sonrasında konteynerler açıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramalarda konteynerlerin içinde bulunan ferrokrom cinsi eşya yüklü çuvallara siyah çantaların gizlendiği tespit edildi. Çuvallara saklanan toplam 20 çanta bulundukları yerden çıkarıldı. Çantalar açıldığında paketlenmiş, toz halinde maddeye rastlandı. Söz konusu maddenin, uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizi sonucu kokain olduğu anlaşıldı.

Tarihi operasyon sonucu toplam 500 pakette, 540 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılıyor.

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