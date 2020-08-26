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Son dakika! 'da : 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haberi... 'da çıktığı aktarıldı. Beykoz'da iki grup arasında husumetten kaynaklanan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 16:12 ABONE OL
Son dakika! Beykoz'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tokatköy Mahallesinde öğleden sonra aralarında karşılıklı husumet olduğu bilinen iki grup arasında çıkan kavgada Kerem İ. ile kardeşi Kadir İ. ve Dursun Ali İ. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavganın ardından zanlılar olay yerinden kaçarken, 112 Acil Servis ve emniyet güçleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk muayeneleri yapılan yaralılar, Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dursun Ali İ.'nin şakağından vurularak ağır yaralandığı, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beykoz emniyeti, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika! Beykoz'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
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