Son dakika! Ceren Özdemir cinayetinde ile ilgili flaş gelişme!

KALDIĞI CEZAEVİNİN FİRARA KARŞI ENGELLERİ VE DIŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOK

Kararda hükümlü Özgür Arduç'un firar ettiği Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurum olduğu hatırlatıldı. Hükümlülerin yatış saatine kadar bahçede serbestçe dolaşma imkânlarının bulunduğu belirtilen takipsizlik kararında "Bu sebeple hükümlü Özgür Arduç'un dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumun duvarından atlayarak firar etmesi olayında, olay günü kurumda görevli infaz koruma memurları ve kurum yetkililerine atfedilebilecek herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışın bulunmadığı" belirtildi.