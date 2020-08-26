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Son dakika! 'te kadın cinayeti! Eşini bıçakladı...

Son dakika haberi... 'te kadın cinayeti yaşandı. Gaziantep'te kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan H.A isimli zanlı polis tarafından yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:59 ABONE OL
Son dakika! Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini bıçakladı...

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde A.A. ile kocası H.A. arasında tartışma çıktı. Bu sırasında kocası tarafından bıçakla ağır yaralanan A.A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika! Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini bıçakladı...
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