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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ: YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama...

GELİŞMESİ: AÇIKLANDI! ÖSYM ile üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama...

Az önce gelen bilgisine göre hakkında milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre az önce açıklandı. Üniversite hayali kuran öğrenciler ve onların aileleri büyük bir merakla hakkındaki gelişmeleri takip ediyordu. Ağustos ortasında tercihler sona ermişti. Adaylar ÖSYM AİS uygulamasının yanı sıra sonuç açıklama sisteminden de detaylı inceleme yapabiliyorlar. İŞTE ÖSYM AİS İLE YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA...

Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:54 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ: YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama...

Bugünün en çok merak edilen konu başlıkları arasında YKS üniversite tercihleri var. Üniversite tercih sonuçları hakkında milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçları biraz önce açıklandı. ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada tercih döneminin sona ermesinden sonra yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi. İyi bir kariyerin olmazsa olmazı olan üniversite eğitimini iyi bir üniversitede almak isteyen öğrencilerin hangi okullara gideceği belli oldu!

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM İLE YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada YKS yerleştirme sonuçları konusunda beklenen bilgilendirme yapıldı.

ÖSYM YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, 2020 - YKS kontenjanları ve yerleşen aday sayısını da az önce açıkladı!

İŞTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

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SON DAKİKA GELİŞMESİ: YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama...
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