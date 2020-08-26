SON DAKİKA GELİŞMESİ: YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama...

Bugünün en çok merak edilen konu başlıkları arasında YKS üniversite tercihleri var. Üniversite tercih sonuçları hakkında milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçları biraz önce açıklandı. ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada tercih döneminin sona ermesinden sonra yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi. İyi bir kariyerin olmazsa olmazı olan üniversite eğitimini iyi bir üniversitede almak isteyen öğrencilerin hangi okullara gideceği belli oldu!
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada YKS yerleştirme sonuçları konusunda beklenen bilgilendirme yapıldı.
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ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, 2020 - YKS kontenjanları ve yerleşen aday sayısını da az önce açıkladı!
İŞTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER