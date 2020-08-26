SON DAKİKA GELİŞMESİ: YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama...

Bugünün en çok merak edilen konu başlıkları arasında YKS üniversite tercihleri var. Üniversite tercih sonuçları hakkında milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçları biraz önce açıklandı. ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada tercih döneminin sona ermesinden sonra yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi. İyi bir kariyerin olmazsa olmazı olan üniversite eğitimini iyi bir üniversitede almak isteyen öğrencilerin hangi okullara gideceği belli oldu!

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM İLE YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?