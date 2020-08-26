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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABER: Hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

HABER: ? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

Corona virüs salgını nedeniyle nişan, sünnet, kına gecesi ve düğün gibi organizasyonlara kısıtlama getirilmişti. Bu durumda vatandaşların kısıtlamalar ve yasaklar ile ilgili araştırmaları yapmalarına neden oluyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı 14 ili kapsayan yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre belirtilen 14 ilde sünnet, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere 26 Ağustos’tan itibaren izin verilmeyecek. Peki, düğünler iptal mi edildi, ? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:53 Son Güncelleme: 26.8.2020 09:54 ABONE OL
Son Dakika Haber: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklaması geldi! Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında nişan, sünnet, kına gecesi ve düğün gibi pek çok organizasyon vatandaşlar tarafından yapılırken, virüsün kalabalık ortamlardaki yayılma hızı da tedirginlik yaratıyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı corona virüs tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere 26 Ağustos'tan itibaren izin verilmeyecek. Peki, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

BAKANLIK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ! HANGİ İL VE İLÇELERDE DÜĞÜNLER YASAKLANDI?

Salgınla mücadele kapsamında vaka sayısındaki artışı kontrol altında tutmak için bazı illerimizde düğünlere kısıtlama getirildi.

İşte düğünler ile ilgili Bakanlık'tan açıklama:

Son Dakika Haber: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

DÜĞÜNLER HANGİ İLLERDE KISITLANDI?

Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikâhların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak.

Son Dakika Haber: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

VALİLİKLERE GÖNDERİLEN CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderdi.

Genelgede yine daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilerek alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

* Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

* Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Son Dakika Haber: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

* Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

* Bu illerde her nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Son Dakika Haber: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

* İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce İçişleri Bakanlığının ilgi genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilecek.

Son Dakika Haber: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

* Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramı durdurulacak.

Son Dakika Haber: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

* Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

* Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın i belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Son Dakika Haber: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…

* Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195′ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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SON DAKİKA HABER: Hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…
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