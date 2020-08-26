Son dakika haber: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 26 Ağustos Türkiye corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısında son durum!

Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Salgınla mücadelede topyekun mücadele devam ederken ülkemizdeki son durum ise merak ediliyor. Türkiye'de vaka, ölü, iyileşene hasta sayısına ilişkin bilgiler akşam saatlerinde kamuoyunun bilgisine sunuluyor. 25 Ağustos verilerinde tedavi görenlerden 24 kişi daha hayatını kaybederken, 887 kişi de iyileşti. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 26 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamaları ve vaka sayısında son durum

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ? 26 AĞUSTOS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuna akşam saatlerinde açıklıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün paylaştığı tabloda; son 24 saatte 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide koronavirüs tespit edildi. 26 Ağustos corona virüs vaka ve ölü sayısı ise henüz açıklanmadı.