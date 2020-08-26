Son Dakika... Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İL VALİLİĞİNE KOVİD-19 TEDBİRLERİ KONULU YENİ BİR GENELGE GÖNDERDİ

Bakanlıktan gönderilen genelgede "26 Ağustostan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak. Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak." dendi.

ÇANAKKALE GELİBOLU'DA DÜĞÜNLERE KISITLAMA

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.

Gelibolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Kılınçkaya Başkanlığında Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre, düğünlerin sadece 21.30-23.30 saatlerinde 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek-içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.

Kararda ayrıca, İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarihli genelgesinin ardından, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Hastane randevusu olanlar ise yasaktan muaf tutuldu. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, nikah, nişan, gelin, alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere, 1. derece yakınlar hariç katılması da yasaklandı.