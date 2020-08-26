Son Dakika Haberi: Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel hayatının şokunu yaşadı! Önce darp edildi sonra…

OTOMOBİLDE DARP EDİP PARAYI ALDI

DHA'da yer alan habere göre Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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