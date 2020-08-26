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Haberi: Ünlü dizi oyuncusu hayatının şokunu yaşadı! Önce darp edildi sonra…

İstanbul Şişli’de ünlü dizi oyuncusu kimliği belirsiz bir kişi tarafından önce darp edildi, daha sonra ise gasp edildi. Toplamda 500 bin lira parayı çalıp kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Bölgedeki kameralar incelenirken olayın detayları şoke etti. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.8.2020 10:06 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel hayatının şokunu yaşadı! Önce darp edildi sonra…

İstanbul Şişli'deki, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta, dün, iddialara göre bir prodüksüyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan, birçok dizide rol alan , bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.

İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı.

Son Dakika Haberi: Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel hayatının şokunu yaşadı! Önce darp edildi sonra…

OTOMOBİLDE DARP EDİP PARAYI ALDI

DHA'da yer alan habere göre 'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Şişli'de dizi oyuncusuna gasp şoku! 500 bin lirasını çaldılar | Video

Son Dakika Haberi: Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel hayatının şokunu yaşadı! Önce darp edildi sonra…

ADIGÜZEL POLİSE İFADE VERDİ

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra , durumu polise bildirdi ve kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkâlini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı.

Son Dakika Haberi: Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel hayatının şokunu yaşadı! Önce darp edildi sonra…

POLİS HER YERDE GASPÇIYI ARIYOR

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı. Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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Son Dakika Haberi: Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel hayatının şokunu yaşadı! Önce darp edildi sonra…
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