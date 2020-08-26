Son dakika: Kırklareli'nde korkunç cinayet! Belediye Başkanı: Benim öğretmenimdi

"ÇOK İYİ VE GÜZEL YÜREKLİYDİLER"

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp yaptığı açıklamada, çiftin karıncayı bile incitmeyen iyi yürekli insanlar olduklarını söyledi. İlçelerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Özalp, haberi aldıklarında şoke olduklarını ifade etti.