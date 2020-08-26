Son dakika: Koroya ‘iç çamaşırlı’ mesaj tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

'YANLIŞLIKLA BURADA PAYLAŞILDI'

Sanatçılar, Bilmiş'e büyük tepki gösterdi. Bilmiş, sanatçıların grupta verdiği tepkiler üzerine "Değerli arkadaşlar, yukarıdaki mesajı yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına düzeltmek isterim. Diğer grup için yazılan ancak yanlışlıkla burada paylaşılan bu mesele, sazlarda görevli arkadaşlar ile ilgidir. Kravat, gömlek vs. giysiler yanında diğer ifade, çok değerli bir arkadaşımı saatler öncesinde kaybetmiş olmanın hüznüyle yanlışlıkla yazılmıştır. Mesele grubumuzun tümüyle ilgili değildir" mesajını gönderdi.

MECLİS'E TAŞINDI

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de Bilmiş'in sözlerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması üzere verdiği önerge ile Meclise taşıdı. Emir, "Bu yılın ocak ayında koronun müdürlüğüne Tarih Bölümü mezunu olan ve hiçbir müzik eğitimi olmayan Hüseyin Gürsel Bilmiş atanmıştır. Bilmiş'in neredeyse 50 yıllık sanatçılara yaklaşımı da skandal boyutlara ulaşmıştır. Sınırları aşan bu hadsiz ve kaba davranışla ilgili bakanlık olarak, idari bir soruşturma başlatacak mısınız" diye sordu.



