Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi! Öğleden sonra sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimi ile İstanbul'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA OLACAK

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu