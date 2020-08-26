Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi! Öğleden sonra sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimi ile İstanbul'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA OLACAK
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu